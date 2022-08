Presentazione Napoli – La città saluta la squadra al Maradona

Napoli – Juve Stabia sarà il match amichevole tramite il quale la SSC Napoli farà la presetnazione della squadra 2022-2023.

Nonostante la stagione sia già iniziata, con il piede giusto per quanto concerne gli azzurri, per la prima volta nella gestione ADL, ci sarà la presentazione della squadra con un evento amichevole e gratuito nello stadio di casa, il Diego Armando Maradona.

La città ha raccolto con entusiasmo l’invito del club, al Maradona sono previsti 40.000 spettatori. Il segnale è forte da ambo le parti, da parte della Società un’inedita apertura ai suoi sostenitori che potranno non sentirsi esclusivamente clienti. Da parte del tifo la volontà di rispondere “presente” in maniera forte e decisa, come sempre del resto. Anche per il settore ospiti va registrata un’importante presenza da parte dei tifosi stabiesi.

Nonostante gli indiscutubili risultati sportivi, il presidente De Laurentiis non può certo dirsi il presidente più amato della storia azzurra, che sia questo il primo passo, la mano tesa della Società verso la piazza.

I nuovi acquisti in campo

Prima dell’inizio del match hanno ricevuto l’applauso del Maradona, in ordine, Salvatore Sirigu, Kim Min-Jae, Leo Ostigard, Mathias Olivera, Tanguy Ndombèlè, Kvicha Kvaratskhelia, Giovanni Simeone e Jack Rapsadori.

Le formazioni ufficiali:

Napoli (4-2-3-1): Sirigu; Zanoli, Ostigard, Jesus, Olivera; Ndombele, Elmas; Politano, Raspadori, Ounas; Simeone.

Dove seguire il match

Mario Scala