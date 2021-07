Napoli, Mertens riceve una proposta direttamente da Miami

Dries Mertens, attaccante del Napoli, avrebbe ricevuto una telefonata direttamente da Miami.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, Dries Mertens avrebbe ricevuto una telefonata da Miami. Spunta dunque una nuova ipotesi per l’attaccante del Napoli, che potrebbe pensare di iniziare una nuova avventura calcistica negli Stati Uniti. Per il momento non c’è nessuna offerta, ma come ormai è noto il Napoli sta valutando ogni proposta sul mercato.

Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“In attacco ci sono state timide telefonate da Miami per convincere Mertens a tentare l’avventura negli Stati Uniti. Il Napoli è alla finestra, non sa nulla ma nel caso in cui ci fosse davvero un affondo per il belga è pronto a prendere in considerazione le sue richieste.”

