Coronavirus, il bollettino nazionale: 5.143 nuovi positivi e 17 decessi

In merito all’emergenza Coronavirus in Italia, la Protezione Civile ha diffuso il nuovo bollettino nazionale relativo alle ultime 24 ore. In Italia i nuovi positivi sono 5.143 , mentre ci sono stati 17 decessi. Ecco l’elenco completo dei dati odierni:

Nuovi casi: 5.143

Totale casi:

Tamponi (antigenici e molecolari):

Attualmente positivi:

Ricoverati con sintomi: 1.304 +70

Ricoverati in Terapia Intensiva: 155 (-3)

Ingressi in terapia intensiva:

Deceduti dopo Covid test positivo: 17

