Marino, ex dg Napoli: “Con uno scambio feci arrabbiare ADL, ma avevo ragione”

L’ex direttore del Napoli Pierpaolo Marino racconta un aneddoto di mercato

L’ex dg del Napoli Pierpaolo Marino è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte, dove ha rivelato un retroscena che riguarda De Laurentiis e un operazione di mercato. Ecco quanto dichiarato:

“Chi mi ha deluso tra Mannini e Rinaudo? Non mi hanno deluso. De Laurentiis mi rimproverò per aver dato Mannini alla Sampdoria in cambio di Maggio, poi il tempo è stato galantuomo come sempre. Rinaudo poi andò alla Juventus”.

