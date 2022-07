Simeone al Napoli: stretta finale solo dopo l’addio di Petagna

Ecco quanto riporta TMW:

“Tutto fermo, ad oggi, per Giovanni Simeone. L’attaccante argentino aspetta una chiamata dal Napoli (o dal Siviglia) per risolvere quanto prima il suo futuro, ma senza la cessione di Andrea Petagna al Monza gli azzurri non possono affondare il colpo e chiudere la trattativa. Secondo quanto raccolto da TMW, il Cholito avrebbe già espresso il suo gradimento per l’opzione partenopea, anche se c’è ancora da trovare un’intesa su contratto e ingaggio, mentre i due club stanno lavorando a un prestito con obbligo di riscatto a cifre leggermente inferiori rispetto alla richiesta iniziale dei gialloblù (20 milioni di euro).

Sono ore decisive per il mercato del Napoli, con un possibile effetto domino in attacco ora che il vuoto lasciato in difesa da Koulibaly è stato colmato con l’acquisto di Kim Min-jae. Ma, senza l’addio di Petagna, non può arrivare Simeone”.