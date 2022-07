Novellino: “Raspadori è il perfetto erede di Mertens. Simeone invece…”

Mercato Napoli, Walter Novellino dice la sua

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Walter Novellino, ex allenatore del Napoli. Ecco le sue parole:

Raspadori o Simeone come vice-Osimhen? “Sono calciatori diversi, ma forse Raspadori potrebbe essere il profilo perfetto per sostituire Mertens. Mi piace tanto Giacomo nel modulo che preferisce Spalletti, il 4-2-3-1. Simeone è una punta centrale, attaccante da area di rigore e calciatori in questo ruolo attualmente mancano”.