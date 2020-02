Napoli-Barcellona, i tifosi blaugrana hanno paura del Coronavirus: la situazione

Quattro partite di Serie A rimandate a causa del Coronavirus, che è arrivato anche in Italia, causando tanti contagi e i primi morti. Per questo il calcio si ferma, dalla Serie A ai dilettanti, e la notizia ha fatto il giro del mondo. Arrivando, ovviamente, anche a Barcellona.

Sui social sono tanti i catalani che commentano il problema, visto che martedì tanti di loro dovrebbero essere a Napoli per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. “Abbiamo paura”, scrive qualcuno. “Come possiamo mai venire in Italia ora?”, si chiede qualche altro supporter. Con questo allarme in corso, nessuno vuole venire nel nostro Paese. Tifosi del Barça compresi.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gattuso in conferenza stampa:” Vale ancora il discorso dei 40 punti”

Futuro Lozano, Mino Raiola incontra la società

Top & Flop – Brescia-Napoli, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Diego Lopez: “Il rigore ha cambiato la partita”

Vergogna a Brescia: “Napoletano coronavirus”

Gattuso:”Ci vuole il veleno,ora la squadra mi piace”

Bonfrisco:”Belotti sarà del Napoli. Var? Bisogna cambiare”

Il Brescia cerca aiuto dal Rigamonti, Napoli ultimo treno

Chiariello contro i tifosi:”Dovete capire la gestione aziendale”

Allarme coronavirus in Lombardia, rinviate 40 partite