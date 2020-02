Roberto Carlos: “Spero il Napoli batta il Barcellona. Gattuso? Ha sistemato le cose”

In un’intervista rilasciata a Il Mattino, l’ex giocatore del Real Madrid Roberto Carlos ha parlato della sfida tra Napoli e Barcellona, in programma martedì in Champions League: “Di sicuro saranno 180 minuti molto intensi e divertenti. Perché si affrontano due grandi squadre. Un pronostico? Difficile, però spero che vinca il Napoli”.

Su Gattuso: “Arrivare a stagione in corso non è mai facile, anche perché se la squadra dove arrivi ha cambiato allenatore vuol dire che qualche problema prima ci doveva pur essere. E lui mi sembra sia stato bravo fin qui a provare a mettere in ordine la situazione. Il Napoli aveva già fatto vedere cose belle con Ancelotti, ora bisogna dare anche il tempo ai giocatori di adattarsi alle novità”.

