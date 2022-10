Sassuolo, Dionisi: “Napoli forte ma possiamo metterli in difficoltà”

Sassuolo, le parole di Dionisi in conferenza stampa

L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa del prossimo impegno contro il Napoli. Ecco un estratto di quanto dichiarato:

“Rispettiamo tantissimo il Napoli, dobbiamo avere un pizzico di presunzione/ambizione per pensare di andare là e avere le occasioni per metterli in difficoltà. Giocare contro di loro ora è impossibile, stanno ottenendo grandi risultati attraverso il gioco, organizzazione e idee. Noi cercheremo di non snaturarci sapendo che dovremo difenderci bene e cercando di sfruttare le occasioni. L’impatto di Raspadori? Non mi stupisco di quello che sta facendo e di quello che farà che sarà migliore di quello che sta facendo. Non mi sorprende e nemmeno in futuro perché è destinato a ottenere grandi cose. Berardi? Penso si stia allenando ancora ma non con la squadra, domani non sarà della partita, non so quando recupererà ma il fatto che si stia allenando è positivo”.

