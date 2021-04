Napoli-Inter, Osimhen ancora favorito su Mertens: il motivo

Per la sfida tra Napoli ed Inter Victor Osimhen sembra ancora favorito in attacco su Dries Mertens.

Il Napoli si prepara per la sfida di domenica prossima contro l’Inter e Gattuso inizia già a studiare la formazione ideale. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport il tecnico preferisce schierare titolare Victor Osimhen, di conseguenza Dries Mertens partirà dalla panchina.

Ecco quanto scrive il quotidiano:

“Ma il dilemma più grande per Gattuso sarà: ancora Osimhen, oppure Mertens dal primo minuto? Lo strapotere fisico attuale del nigeriano non prevede altra soluzione, anche se la scelta penalizza il bomber più prolifico nella storia del Napoli. In più c’è la scaramanzia che gioca a favore di Victor: ogni volta che fa gol, il Napoli vince. È successo all’andata con l’Atalanta, con il Bologna andata e ritorno, con il Crotone e poi domenica a Genova.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pedullà: “Gattuso ha rifiutato un’offerta importante pochi giorni fa”

Napoli-Inter, Politano vuole riscattarsi con una bella prestazione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Navalny ‘minacciato di alimentazione forzata’