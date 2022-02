Napoli, solo palestra per Fabian e Osimhen. A Cagliari ci saranno

Napoli, Fabian e Osimhen ci saranno

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, per la trasferta di Cagliari ci saranno anche Fabian Ruiz e Osimhen. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Fabian Ruiz e Osimhen hanno svolto un programma di recupero personalizzato in palestra, oggi saranno verificate le loro condizioni, entrambi comunque dovrebbero smaltire i rispettivi problemi per la trasferta sarda. A centrocampo c’è emergenza, Fabian dovrà stringere i denti, in attacco scalpitano Mertens e Petagna e non è escluso che Spalletti possa far partire Osimhen dalla panchina”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Spalletti recupera Politano, l’esterno azzurro sarà in panchina a Cagliari

Napoli, due settimane di stop per Anguissa. Rientro contro il Milan

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Non si ferma la battaglia dei senatori ‘no green pass’