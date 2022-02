Cassese: “Con un’offerta da 30 milioni Di Lorenzo può essere ceduto”

Cassese su una possibile cessione di Giovanni Di Lorenzo

L’opinionista Pasquale Cassese è intervenuto in diretta ai microfoni di 1 Football Club, dove ha commentato le voci di una possibile cessione di Giovanni Di Lorenzo. Ecco quanto dichiarato:

“Se arrivasse un’offerta superiore ai 30 milioni di euro, il Napoli lo cederà. Il Manchester United stravede per lui, già a settembre tentò un approccio con l’agente. Mario Rui? Verrà venduto anche lui, non avrebbe senso tenere un altro calciatore con pochi anni restanti di contratto. De Laurentiis non era a Barcellona? A Camp Nou non è andato per superstizione e le ultime partite in trasferta il Napoli le ha sempre perse con lui in tribuna”.

