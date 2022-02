Cagliari-Napoli, il match che potrebbe cambiare la classifica

Il match tra Cagliari e Napoli potrebbe dare una svolta non indifferente alla classifica di Serie A.

Lunedì 21 febbraio il Cagliari ospiterà il Napoli per disputare il posticipo della 26° giornata di Serie A. La squadra allenata da Luciano Spalletti si trova attualmente in terza posizione nella classifica del campionato italiano, ma proprio questa gara potrebbe cambiare non di poco le carte in tavola.

Il Milan di Pioli, attualmente primo con 56 punti, ha portato a casa un pareggio contro la Salernitana: un occasione sprecata dunque per allungare le distanze dal club azzurro. Se lunedì il Napoli dovesse vincere, la classifica cambierà ed i partenopei saranno a pari punti con i rossoneri.

Ecco cosa riporta la Gazzetta dello Sport:

“Con Bologna-Inter da recuperare qualsiasi discorso è teorico, ma oggi l’Inter può riprendersi un primato che virtualmente non ha mai abbandonato. Milan 56, Inter 54, Napoli 53, classifica indecifrabile, però una cosa non si discute: i punti persi dal Milan con l’ultima in classifica (chissà ancora per quanto) sono pesantissimi.”

