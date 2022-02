Esposito: “Il Napoli vuole che Ghoulam resti, Mario Rui verso l’addio”

Paolo Esposito è intervenuto ai microfoni di 87 TV ed ha parlato di due giocatori del Napoli: Faouzi Ghoulam e Mario Rui.

Il giornalista Paolo Esposito, nonché conduttore del programma “Area di Rigore”, è intervenuto ad 87 TV. Esposito ha parlato del futuro di due giocatori del Napoli, cioè Faouzi Ghoulam e Mario Rui. Secondo il giornalista essi avranno un futuro totalmente diverso l’uno dall’altro.

Su Ghoulam afferma:

“Non sono così sicuro che Ghoulam andrà via. Al contrario so che Aurelio De Laurentiis stima tantissimo il terzino algerino, per questo la sua intenzione è rinnovare il suo contratto, anche se a cifre naturalmente inferiori a quelle attuali, cioè circa un milione e mezzo di euro a stagione. Sono convinto che ci siano ancora le condizioni per vedere Ghoulam vestire la maglia dl Napoli ancora per tanto tempo.

Su Mario Rui invece:

“Mario Rui è destinato a lasciare il club campano al termine della attuale stagione calcistica.”

