Fabian Ruiz-Napoli: lo spagnolo avrebbe rifiutato il rinnovo fino al 2027

Secondo l’esperto di mercato Ekrem Konur, Fabian Ruiz avrebbe rifiutato il rinnovo con il Napoli.

Il futuro di Fabian Ruiz sembra essere sempre più incerto. Il centrocampista spagnolo ha un contratto con il Napoli fino al 2023 e non si sa se dopo tale data continuerà a vestire la maglia azzurra. Il centrocampista spagnolo non ha mai nascosto il fatto di voler tornare in Spagna e continuare la sua carriera calcistica in casa propria.

Inoltre, recentemente l’esperto di mercato Ekrem Konur ha dichiarato che Fabian ha rifiutato un rinnovo offertogli dal club partenopeo.

Ecco cosa ha riportato sul proprio account Twitter:

🔝 Arsenal have held talks with Fabian Ruiz's agent. ❌The Spanish footballer rejected Napoli's offer of a contract extension until 2027.#AFC #Gooners • #ForzaNapoliSempre 🔻VOLE🔻

🔜 https://t.co/FGB5A8DzJX pic.twitter.com/4kH7LYIAJr — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 20, 2022

