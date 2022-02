Napoli, Spalletti: “Affrontiamo il Cagliari come se fosse Inter e Barcellona”

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti sembra avere le idee molto chiare riguardo la sfida contro il Cagliari.

Il Napoli attende la giornata di domani per sfidare in trasferta il Cagliari e Luciano Spalletti è stato molto chiaro con i suoi uomini. Gli azzurri non dovranno infatti sottovalutare in alcun modo l’avversario, al contrario dovrà comportarsi come se di fronte avesse il Barcellona o l’Inter.

Ecco quanto riportato da Repubblica:

“Nessuna distinzione tra gli avversari. Una grande squadra è così: non fa differenze e affronta tutti i rivali allo stesso modo. È lo step che dovrà dimostrare il Napoli domani nella trasferta di Cagliari. Lo slogan è quello annunciato da Luciano Spalletti: «Affrontiamo i rossoblù come se fossero Inter e Barcellona.» Dopo due grandi sfide, il rischio (inconscio) può essere quello di sottovalutare una formazione di blasone inferiore. Ecco perché l’allenatore azzurro ha alzato l’asticella dell’attenzione.”

