Milik, due strade per dire addio al polacco. Ecco le proposte di Juve e Roma

TS – Giuntoli lavora per la cessione di Milik

La cessione di Arek Milik resta la priorità per Cristiano Giuntoli. Secondo il quotidiano Tuttosport, il ds starebbe lavorando a due possibili destinazioni per l’attaccante polacco dopo che rifiutato il rinnovo del contratto con il Napoli.

“Sul fronte mercato, il ds Giuntoli sta lavorando soprattutto per trovare una soluzione a Milik. Il polacco potrebbe andare alla Juventus in cambio di 20 milioni più il difensore Romero, oppure alla Roma per Under, un giovane da scegliere tra Riccardi, Coric o Antonucci e 15 milioni cash. La soluzione potrebbe arrivare nel fine settimana”. Questo quanto si legge sull’edizione odierna di Tuttosport

