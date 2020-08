Da Milano – Milik-Roma, c’è la bozza d’intesa! Nell’operazione, Under e Riccardi. I dettagli

Milik-Roma, c’è la bozza d’intesa

La Roma avrebbe deciso su Milik anche in virtù del possibile addio di Edin Dzeko, appetito dalla Juventus. Il club giallorosso avrebbe rotto gli indugi avviando i contatti con l’entourage di Milik raggiungendo immediatamente una bozza d’intesa, sia dal punto di vista dell’ingaggio che da quello del progetto. A riportare la notizia è Calciomercato.it, secondo cui tra la Roma e il Napoli ci sarebbe già un accordo per un maxi-scambio.

DETTAGLI – Il portale fa sapere che nell’operazione su cui stanno lavorando le due società rientrerebbero anche Cengiz Under (che ha già dato l’ok ad un ingaggio da 2,8 milioni) e il classe 2001 Alessio Riccardi, senza conguaglio economico: due calciatori per Milik, dunque, che però ancora non si sarebbe convinto della destinazione perché vorrebbe aspettare la Juventus, club col quale ha già una base d’intesa. Per la fumata bianca, dunque, mancherebbe solo il sì definitivo del bomber : qualche giorno di riflessione e si deciderà una volta per tutte.

