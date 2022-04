Corriere dello Sport – Spalletti ha preso la sua decisione: approverebbe la conferma di Mertens.

Luciano Spalletti approverebbe la conferma di Dries Mertens:

“Spalletti, in ritiro, disse che a uno come lui lo spazio bisognava necessariamente trovarlo omaggiandone la classe e il talento, e sebbene in questa stagione Dries abbia giocato meno di quanto s’aspettasse, un dato resta: il signor Luciano approverebbe eccome, la sua conferma. E non sarebbe una mera questione di riconoscenza: la classe e la stoffa del signor Mertens sono intatte a dispetto del tempo che passa. Non resta che attendere la fine della stagione, insomma, e poi tirare le somme. Con calma ma non troppo: sei milioni di persone nel mondo, cioè l’intera comunità dei tifosi del Napoli, è già in ansia da un po’”.

