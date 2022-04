Di Marzio: “Kvaratskhelia e Olivera già del Napoli, trattative formalizzate a breve”

Sky Sport – Gianluca Di Marzio conferma: “Kvaratskhelia e Olivera sono già del Napoli, le trattative saranno formalizzate in tempi brevi”.

Gianluca Di Marzio, a Radio Kiss Kiss Napoli, conferma due nuove entrate in casa Napoli:

“Kvaratskhelia? Servirà ancora qualche giorno burocraticamente, ma è un’operazione chiusa. E’ un ragazzo che gode di grande stima tra gli addetti ai lavori, può essere la rivelazione del campionato.

Mathias Olivera? Per lui invece la trattativa non è chiusa. E’ molto avanzata, in dirittura d’arrivo. Sia il primo che il secondo sono due affari destinate ad essere formalizzate in tempi brevi. Osimhen? Bisogna capire quale delle altri top avrà la forza attrattiva ed economica per prenderlo”.

