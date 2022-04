Rinnovo Mertens: incontro previsto dopo il 22 maggio

Previsto un incontro per il rinnovo di Dries Mertens dopo il 22 maggio

Mertens potrebbe proseguire ancora insieme al Napoli. Ecco quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Mertens vuole il Napoli e il Napoli è disposto ad affrontare con Mertens il discorso del rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno. E se le cose dovessero andare come Dries spera da sempre, con tanto di pubbliche dichiarazioni sparate a raffica da novembre senza se e senza ma, sarebbe un grande regalo di compleanno: il 6 maggio compirà 35 anni, sì, ma il confronto dovrebbe andare in scena dopo la fine del campionato, e dunque dopo il 22 maggio“.