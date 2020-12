Top & Flop – Lazio-Napoli, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

I Top & Flop di Inter-Napoli

Primo tempo

Il Napoli parte male, dopo 10 minuti cross dalla destra di Marusic che trova Immobile a centro area. Girata di testa dell’attaccante biancoceleste che batte Ospina, anticipando un distratto Maksimovic in fase di marcatura. Gli azzurri provano a reagire, sinistro di Fabian Ruiz dal limite ma Reina respinge in angolo. Dagli sviluppi del corner, mischia in area che si conclude con Koulibaly anticipato in angolo. La reazione degli azzurri dura solo 5 minuti, poi per tutto il resto del primo tempo tanta confusione e poca precisione in appoggio. Termina così la prima frazione di gioco.

Secondo Tempo

La ripresa inizia con una Lazio che controlla agevolmente il vantaggio, mentre il Napoli fatica ad accennare una reazione. A metà della ripresa, un grave errore di Mario Rui apre la strada al contropiede della Lazio che si conclude con il goal di Luis Alberto. Azurri frastonarti che non reagiscono, anzi, continuano con errorri di appoggio e non riescono ad imbastire un’azione pericolosa. La Lazio si rende ancora pericolosa nel finale, ma il risultato resta sul 2-0.

Top – Lozano

Il messicano risulta anche oggi il migliore degli azzurri in campo, l’unico che in qualche modo cerca di dare apprensione alla difesa avversaria. Le sue accellerazioni mettono in difficoltà gli avversari, ma spesso non viene supportato dai compagni.

Flop – Mario Rui

Il tezino portoghese offre la sua peggiore prestazione della stagione, regalando in pratica con il suo errore il raddoppio alla Lazio. Gioca con troppa sufficienza e presunzione, da lui ci si aspetta molto di più.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Luigi Riccio a Sky: “Stasera non siamo stati bravi ma non facciamo drammi, questi non siamo noi”

Napoli senza carattere, Gattuso fortemente criticato sui social

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Mutazione virus in GB: la presidenza tedesca Ue convoca riunione urgente