Il Corriere dello Sport – Napoli, Nandez sì: ma il Cagliari inserisce Zanoli nella trattativa.

Il Napoli ha le idee chiare e nella lista dei preferiti ritorna in voga il nome di Nahitan Nandez del Cagliari. Giuntoli ha intenzione di mettere in pratica un prestito oneroso con diritto di riscatto e il Cagliari non scarta a priori questa possibilità. Tuttavia, il club, però sarebbe stuzzicato dall’idea di puntare a Zanoli, che al momento per Spalletti è incedibile.

