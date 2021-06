Napoli, Petagna proposto all’Inter: possibile scambio con un nerazzurro

Andrea Petagna è stato proposto all’Inter, di conseguenza al Napoli potrebbe arrivare un giocatore nerazzurro.

Giuseppe Riso, agente di Andrea Petagna, avrebbe proposto il giovane attaccante all’Inter. Petagna non ha mai trovato ampio spazio in campo con il Napoli, ecco perché potrebbe essere la sua occasione ideale. L’Inter infatti è alla ricerca di un attaccante che possa affiancare o sostituire Romelu Lukaku. Queste sono le ragioni per cui l’agente di Andrea Petagna è andato a Milano per parlare con la dirigenza nerazzurra, che ipotizza anche quale giocatore potrebbe arrivare al Napoli in caso di una trattativa.

La notizia è stata riportata dalla testata giornalistica FC Inter News.

“All’Inter serve da due anni un vice Romelu Lukaku affidabile dopo le esperienze poco entusiasmanti di Sebastiano Esposito e Andrea Pinamonti. Per caratteristiche, Petagna sarebbe ideale e anche Antonio Conte avrebbe gradito. Ma la trattativa non può prevedere un esborso economico e il Napoli difficilmente presterà il suo attaccante a una rivale per le zone alte. Ecco perché l’unica soluzione può essere uno scambio con un giocatore di pari valore che soddisfi le esigenze di Luciano Spalletti. Il quale apprezza, per averli allenati, sia Roberto Gagliardini (gestito anche lui da Riso) sia Matias Vecino, entrambi potenzialmente in uscita dall’Inter in caso di buona proposta.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mercato Napoli, si valuta anche Thorsby: il prezzo fissato dalla Sampdoria

Napoli-Mandava: il club vuole accelerare la trattiva per il terzino

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa: Washington Square Park, da icona Nyc a ‘zona proibita