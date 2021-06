Mercato Napoli, si valuta anche Thorsby: il prezzo fissato dalla Sampdoria

Il Napoli sta seguendo il profilo di Morten Thorsby, centrocampista centrale della Sampdoria.

Monrten Thorsby, centrocampista norvegese classe 1996, è attualmente nel mirino del Napoli. Il giocatore è di proprietà della Sampdoria che avrebbe già fissato il prezzo di mercato. A riportare la vicenda è la Gazzetta dello Sport.

“Nel casting per il centrocampo, comunque, c’è anche Thorsby per il quale la Sampdoria vorrebbe 5 milioni di euro. Di tempo ce n’é per riflettere, comunque”.

