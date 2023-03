Napoli-Milan, al Maradona probabile assenza di gruppi organizzati

Il quotidiano Repubblica si sofferma sulla probabile assenza dei gruppi organizzati in occasione di Napoli-Milan.

Dopo un settimana di sosta il campionato di Serie A è pronto a ripartire e domenica 2 aprile lo Stadio Diego Armando Maradona sarà scenario della sfida tra Napoli e Milan. L’edizione odierna del quotidiano Repubblica si concentra sulla probabile assenza dei gruppi organizzati. Nonostante ciò ci potrebbe essere una soluzione per favorire comunque la presenza di qualche coreografia durante il big match della 28ª giornata di campionato.

Dal noto quotidiano si legge:

“La problematica non ha ancora trovato la sua naturale soluzione. L’assenza dei gruppi organizzati rischia inoltre di trasformare di nuovo il Maradona in uno stadio silenzioso. Le istituzioni locali, i responsabili dell’ordine pubblico e il presidente De Laurentiis sono giustamente fermissimi sul rispetto del regolamento d’uso allo stadio, ma è altrettanto auspicabile da parte del club qualche iniziativa (magari con un minimo contributo spese) per garantire lo stesso le coreografie sugli spalti.”

