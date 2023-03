Lutto per il calcio campano: è morto Carmine Tascone

Il calcio campano è in lutto: l’ex giocatore ed allenatore Carmine Tascone è morto all’età di 86 anni dopo un lunga malattia.

Carmine Tascone è morto: l’ex giocatore, allenatore e talent scout si è spento all’età di 86 anni a causa di un malattia con la quale ha dovuto combattere per molti anni. Tascone ha vestito la maglia dell’Avellino negli ani 60, successivamente si dedicò alla carriera di allenatore, ponendosi alla guida di differenti club in Campania. Una dote indubbia era il fiuto per i giovani talenti: fu lui a scoprire Ciro Ferrara, Giuseppe Bruscolotti e Fabio Cannavaro.

Fonte foto: Flickr.com

