Napoli-Milan, Raspadori tornerà nella lista dei convocati

Secondo il Corriere dello Sport Giacomo Raspadori potrebbe tornare tra i convocati del Napoli per la sfida contro il Milan.

Il Corriere dello Sport si è concentrato sul ritorno di Giacomo Raspadori in occasione di Napoli-Milan. L’attaccante sta pian piano recuperando dal recente infortunio e per la suddetta gara dovrebbe partire dalla panchina.

Ecco quanto si legge:

“Raspadori tornerà subito tra i convocati per la gara di domenica contro il Milan allo stadio Maradona. Sarà la prima delle tre sfide di questo mese tra azzurri e rossoneri. Partirà dalla panchina per poi magari fare il suo ingresso a gara in corso per mettere minuti in vista della doppia gara di Champions League.”

