Bargiggia: “Plusvalenze lecite ma è doping finanziario!”

Il noto giornalista Paolo Bargiggia ai microfoni di One Station Radio.

“Parola di Bargiggia” è la rubrica da egli curata durante “Il sogno nel cuore” nella quale ha fatto il punto sull’attualità calcistica.

Il passaggio di Frabotta al Genoa…

“Tra Juventus e Genoa sono frequenti queste dinamiche, ho subito pensato che fossero ripartite le plusvalenze fittizie. Una da 17-18 milioni era stata fatta con Rovella. La juve è la squadra che ne fa di più di queste operazioni, non è vietato ma conti alla mano stiamo parlando di doping finanziario. Il mercato è praticamente fermo e dovranno ricorrere ad un aumento di capitale”.

La vicenda Gattuso-Fiorentina…

“La Fiorentina ha dapprima cercato Sarri, poi De Zerbi ma nessuno dei due tecnici ha accettato perchè entrambi ritenevano che fosse necessario intervenire sul mercato per poter centrare il piazzamento in Europa League. Infine Commisso cambia decisione virando su Gattuso, a quest’ultimo promette 3-4 rinforzi già prima del ritiro. Il tecnico calabrese ha chiesto lo svincolato Hysaj e Politano ma ha ricevuto il diniego da parte della dirigenza viola. Ha chiesto poi Olivera, il cui cartellino vale circa 20 milioni a fronte di un’offerta di 10 da parte di Commisso. Gattuso ha fatto delle indagini e si è imbattuto nel figlio di Commisso, Joseph, il quale gli ha detto di doversi accontentare in quando non ha mercato. Preso dalla collera, Gattuso è andato via portandosi il contratto minacciando di depositarlo il primo luglio. Se così fosse la Fiorentina dovrà pagargli due anni di ingaggio. A questo punto arriva il Tottenham per poi tirarsi indietro per il volere dei tifosi.

Tra pochi giorni, cosa strana, la Fiorentina chiuderà per Nico Gonzales, per il quale Commisso non ha neanche fatto una trattativa, pagherà 28 milioni per l’esterno. Inoltre questa operazione non è stata condotta con l’agente del calciatore ma con Alessandro Moggi e Paolo Cosentino, quindi chi sa che giro di soldi c’è dietro questo calciatore. È strano che la Fiorentina non abbia preso Olivera a 20 milioni per prendere Nico Gonzales e pagarlo più di quanto chiesto dal club di appartenenza”.

Mario Scala