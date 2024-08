Corriere della Sera – Osimhen furioso, ma il Napoli lo incolpa di essersi rifiutato di giocare

Ore di fuoco in casa Napoli. Tra Victor Osimhen e la società, il rapporto sembrerebbe essersi quasi deteriorato. Dopo la giornata di ieri, che ha visto il giocatore a dialogo con Chelsea e Al-Ahli, un rilancio del Napoli, avrebbe fatto stizzare gli arabi che hanno poi puntato tutto su Toney. L’inserimento del Chelsea, invece, non ha soddisfatto le richieste economiche del nigeriano, che attualmente guadagna 10mln, mentre gliene sono stati proposti 6.

Questo è quanto riportato dal quotidiano: “Osimhen, furioso, ha avuto una discussione feroce con i dirigenti del Napoli, adesso alle prese con una bomba a orologeria. Il club non reintegrerà in rosa Osimhen, che gli imputa anche di essersi rifiutato in passato di giocare per il Napoli. In bilico anche il rapporto tra il giocatore e il suo agente. Andrà via? Restano aperti il mercato turco e saudita”.

