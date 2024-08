Del Genio: “ADL da applausi! Procuratori prepotenti e calciatori viziati”

Il giornalista Paolo Del Genio, è intervenuto sui suoi canali social, per commentare la situazione inerente a Victor Osimhen. Intanto il nigeriano è stato escluso dalla lista Serie A della SSCNapoli, pubblicata dalla Lega Calcio. “Come sapete non mi piacciono quelli sempre pro e nemmeno quelli sempre contro De Laurentiis. Però se a tutti noi non piace il calcio dei procuratori prepotenti e dei calciatori viziati, stavolta dobbiamo applaudire il presidente, senza per questo poi , prossima situazione, non conservare la possibilità di non condividere qualcosa”.

