Canale 21 – Chiariello: “Hermoso? Serve prima una cessione! Juan Jesus, ci fai questa cortesia?”

Il giornalista Umberto Chiariello, ha ironizzato in diretta a ‘Tutti in Ritiro’, per parlare del possibile arrivo di Mario Hermoso:

“Hermoso? Bisogna fare uscire un mancino. Ostigard è indipendente, uscirà comunque. Posso fare una petizione in diretta per Juan Jesus? Posso? Juan Jesus, ci fai questa cortesia?” dice ridendo e ironizzando. Poi aggiunge: “E’ più facile vada via Natan che ha più richieste e può giocare e crescere”.

