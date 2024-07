Tuttosport – Scambio Chiesa-Raspadori è un’ipotesi concreta: forte il pressing della Roma

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul possibile scambio tra Juventus e Napoli. I giocatori in questione sono Federico Chiesa e Giacomo Raspadori: “Per caratteristiche, Chiesa potrebbe fare le fortune di Conte e Raspadori quelle di Thiago Motta.

Sembra dunque tutto intavolato, visto che il bianconero è in scadenza nel 2025, ma ci sono ancora diversi aspetti da far quadrare. Dai due entourage il vero punto interrogativo riguarda proprio Chiesa. Il figlio d’arte ancora non ha preso una decisione e dopo il matrimonio di sabato avrà qualche giorno per riflettere. Su di lui è forte il pressing della Roma, ma la pista Napoli resta in piedi”.

