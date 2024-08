UFFICIALE – Amrabat ha scelto il Fenerbahce: la nota ufficiale

Il Fenerbahce ha comunicato attraverso una nota ufficiale l’arrivo dalla Fiorentina del centrocampista Sofyan Amrabat.

Sofyan Amrabat è un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il centrocampista è stato accostato di recente al Napoli in quanto sarebbe stato per un breve periodo nei piani del club azzurro. Alla fine però ha lasciato la Fiorentina per trasferirsi in Turchia e proprio nel corso della mattinata odierna è arrivato il comunicato ufficiale da parte del club turco.

Di seguito quanto si legge:

“Il nostro club ha aggiunto alla sua rosa in prestito con opzione di acquisto il giocatore della nazionale marocchina Sofyan Amrabat, che gioca per la Fiorentina. Auguriamo al nostro nuovo calciatore una carriera ricca di campionati sotto la maglia a strisce giallo-blu scuro.”

Sofyan Amrabat ha inoltre pubblicato una breve dedica al club viola attraverso il proprio account ufficiale Instagram:

“È stato un onore vestire questa maglia e rappresentare le persone di questo bellissimo club.”

Fonte foto in evidenza – Flickr.com

