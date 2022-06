Koulibaly non rinnova: può restare a scadenza o partire per 40mln

Corriere dello Sport – Incontro ADL-Ramadani, non c’è accordo sul rinnovo: Koulibaly può restare a scadenza.

De Laurentiis e Ramadani si sono incontrati per discutere il rinnovo di Kalidou Koulibaly. Il giocatore, però, ha rifiutato l’offerta quinquennale proposta dal Napoli, che non potrà eguagliare lo stipendio attuale anche se il presidente fosse disposto ad andargli in contro. La soluzione è un’ultima stagione a scadenza con il Napoli, se non dovesse arrivare la famosa offerta da 40 milioni.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Deulofeu-Napoli, ci siamo quasi! Ecco le cifre

Calciomercato: Koulibaly verso il Barcellona, ADL si gioca la sua ultima carta

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sanità, rinnovato il contratto di lavoro dei 550 mila dipendenti