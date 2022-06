Osimhen, dalla Spagna nessna offerta: si fanno avanti Arsenal e United

La Gazzetta dello Sport – Nessuna offerta dalla Spagna per Osimhen: si fanno avanti Arsenal e United.

Victor Osimhen, durante un’intervista con la nazionale, ha parlato di svariate offerte per lui da parte di Spagna ed Inghilterra. Tuttavia il quotidiano smentisce l’interesse delle squadre spagnole, visto che Real, Atletico e Barcellona hanno già in corso altre situazioni. Al contrario, l’attaccante piace ad Arsenal e Machester United, ma serviranno 100 milioni per soddisfare la richiesta di De Laurentiis.

