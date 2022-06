La Gazzetta dello Sport – Mercato infuocato: Scamacca se parte Osimhen, piace anche Broja.

Osimhen è ufficialmente sul mercato, ma per poterlo acquistare serve un’offerta da 100 milioni. Tuttavia, il Napoli è già a lavoro per scovare un papabile sostituto. Giuntoli punta ai giovani: il primo è Gianluca Scamacca e il secondo è Armando Broja di formazione inglese. Il Chelsea vorrebbe inserirlo in prima squadra, ma di fronte ad un’offerta importante potrebbero lasciarlo partire.

