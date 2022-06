Calciomercato: Koulibaly verso il Barcellona, ADL si gioca la sua ultima carta

ADL tenta il “tutto per tutto” per trattenere Koulibaly

Il futuro in azzurro di Kalidou Koulibaly rimane in bilico. Second La Gazzetta dello Sport Il senegalese vuole capire se il Barcellona è disposto a fare uno sforzo economico per portarlo in Spagna. Intanto, sulla sponda partenopea, De Laurentiis potrebbe fare una eccezione per il rinnovo di Koulibaly, offrendogli oltre 4 milioni netti (cifra comunque di molto inferiore al suo attuale ingaggio) per convincerlo a rimanere.

