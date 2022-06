Calciomercato: non solo Napoli, Januzaj tentato anche da Liga e Premier

L’esterno belga è seguito da diversi club europei

Adnan Januzaj potrebbe ripartire dalla Premier League. Stando a quanto riferisce la testata inglese The Sun, il giocatore ormai in scadenza con il Real Sociedad starebbe attendendo il West Ham del suo ex allenatore David Moyes. Sull’esterno ci sono anche Betis Sevilla e Napoli, ma il club inglese sarebbe in vantaggio sulle concorrenti.

