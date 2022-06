Aggiornamenti sul futuro di Mertens arrivano dalla redazione di Kiss Kiss Napoli col giornalista Valter De Maggio. Ecco le sue parole: “Sto per darvi una notizia su Mertens che va presa con le pinze. Da quello che so ci sono ancora speranze per il rinnovo. Facciamo attenzione, tra Mertens e il Napoli non è ancora finita. Il contratto è ancora valido fino a giugno e poi ho saputo ci sono ancora margini per il rinnovo”.