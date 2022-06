Lo Monaco esalta Kvaratskhelia: “Numeri impressionanti”

Lo Monaco: “Sono molto curioso, Kvaratskhelia ha numeri impressionanti”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo: “Il Napoli sembra avere la volontà di ringiovanire la rosa con giocatori di ottimo livello, con prospettive importanti. Questa è sempre stata la filosofia di De Laurentiis: essere competitivi per arrivare in Champions e avere calciatori giovani da valorizzare con delle plusvalenze. Un progetto tecnico che è cominciato anni fa ha la sua evoluzione ce l’ha anche nella vittoria di un titolo. Il Napoli ha avuto questa possibilità sia con Sarri che con Spalletti. E al di là del valore della rosa, alla fine vinci se hai 3-4 elementi di personalità, abituati a vincere e a trasmettere agli altri questa filosofia. Ibrahimovic al Milan ne è l’esempio. Tutti sono cresciuti con Zlatan, da Leao a Tonali. Il Napoli sta ricominciando un nuovo ciclo e le prime due-tre operazioni le ritengo buone, soprattutto quella legata a Kvaratskhelia.

Insigne e Mertens? Il Napoli ha fatto scelte diverse. Insigne è stato lasciato partire via, per essere sostituito dal georgiano. Sono molto curioso, per me Kvaratskhelia ha numeri impressionanti. Vedremo se la Serie A lo consacrerà come giocatore internazionale. Per Mertens, invece, le cifre e le età non hanno giocato a suo favore. Se ho ragazzi da valorizzare come Gaetano e puntarci, io ragionerei diversamente. E’ un giovane già pronto per il Napoli. E’ andato fuori, ha fatto esperienza in Serie B e si è formato definitivamente. Merita di avere la sua chance con la prima squadra”.