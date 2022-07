Simeone sempre più vicino al Napoli, colloqui in corso con il Verona

Giovanni Simeone sarebbe sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli.

Il Napoli ed il Verona sembrano aver trovato l’accordo per il trasferimento in azzurro di Giovanni Simeone. Secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira ci sarebbero dei colloqui in corso tra le due parti proprio per finalizzare il tutto.

“Il Napoli ha scelto Giovanni Simeone come obiettivo principale per sostituire Andrea Petagna. Colloqui in corso con Verona per un prestito con obbligo di riscatto. Il Napoli ha già concordato condizioni personali con Cholito.”

#Napoli has chosen Giovanni #Simeone as main target to replace Andrea #Petagna. Talks in progress with #Verona for a loan with obligation to buy. Napoli have already agreed personal terms with Cholito. #transfers https://t.co/Ba7bT5r9Gw — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 19, 2022

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Kim ad un passo: accordo totale, a breve la firma

Il Napoli ha l’accordo con Simeone, ora si tratta con il Verona

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

È il giorno della verità per il governo Draghi