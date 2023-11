NUMERI PRIMI – Napoli-Empoli: statistiche, precedenti e cenni storici

Napoli-Empoli – Precedenti, curiosità e statistiche sulla sfida valida per la dodicesima giornata di campionato.

Domenica 12 ottobre alle ore 12:30 il Napoli di Rudi Garcia sfiderà l’Empoli di Aurelio Andreazzoli allo Stadio Diego Armando Maradona. La squadra partenopea viene dal pareggio in Champions League contro l’Union Berlino; l’ultima sfida di campionato invece si è conclusa con una vittoria. Si tratta del derby contro la Salernitana vinto per 0-2. L’Empoli, al contrario, viene dalla sconfitta in trasferta contro il Frosinone. Il club non trova la vittoria dallo scorso 27 settembre, quando ha sfidato la Salernitana tra le mura amiche; al momento occupa la penultima posizione della classifica di Serie A con soli 7 punti.

I precedenti tra Napoli ed Empoli

Napoli ed Empoli si sono sfidate in tutto 29 volte: se però bisogna considerare le gare avvenute allo Stadio Maradona queste ultime sono 14. Il bilancio pende di molto a favore della squadra azzurra che ha portato a casa 10 vittorie e 2 sconfitte. Anche i pareggi sono in tutto 2. La prima sfida in assoluto risale al 1949: le due squadre erano in Serie B ed il Napoli vinse per 2-0. Lo stesso punteggio è avvenuto nell’ultimo incontro, ovvero nella scorsa stagione. Gli azzurri che decisero il match sono stati Hirving Lozano e Piotr Zielinski. L’ultima vittoria dell’Empoli allo Stadio di Fuorigrotta risale alla stagione 2021/2022: in quel caso il punteggio fu 0-1 ed il match fu deciso da Patrick Cutrone. Infine, per l’ultimo pareggio bisogna andare alla stagione 2001/2002: anche in quel caso si parla di Serie B ed il risultato finale fu 0-0.

Statistiche

Arriviamo a qualche statistica relativa ai due club. Secondo quanto riportato da Opta l’attaccante azzurro Giacomo Raspadori non ha mai trovato la rete per tre sfide consecutive. Se dovesse segnare contro l’Empoli ciò avverrebbe per la prima volta. Il Capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è l’unico azzurro che è stato sempre in campo dall’inizio della stagione; stesso discorso vale per il difensore dell’Empoli Sebastiano Luperto, che inoltre ha esordito in Serie A proprio con la maglia partenopea. Infine, l’Empoli ha registrato un record negativo relativo alle sconfitte: il club ha perso otto sfide in undici gare.

L’arbitro chiamato a dirigere la sfida sarà Alessandro Prontera della sezione di Bologna. Il Napoli ha incontrato il suddetto Direttore di gara soltanto una volta, cioè il 17 maggio 2022 in occasione della sfida di campionato in trasferta contro il Torino. Sotto il suo fischietto la squadra all’epoca allenata da Luciano Spalletti ha vinto per 0-1 grazie alla rete di Fabian Ruiz. L’Empoli ha invece incontrato Alessandro Prontera per due volte. Il primo episodio risale al 2020, quando il club toscano sfidò il Pescara in Serie B e vinse per 1-2. Il secondo incontro, più recente, è avvenuto lo scorso anno: si tratta di un derby tra Empoli e Fiorentina conclusosi con un pari.

