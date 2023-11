Corriere del Mezzogiorno – Garcia è arrabbiato per il pareggio: troppa superficialità.

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare della sfida contro l’Union Berlino, evidenziando la delusione per gli errori commessi: “all’indomani Garcia li ha analizzati in sala video arrabbiandosi per la superficialità nelle coperture preventive riguardo all’azione del gol del pareggio dell’Union e ad altre situazioni. De Laurentiis non gradisce che certi problemi ripresentino soprattutto nelle gare al Maradona, immaginava di poter già indirizzare la qualificazione agli ottavi con gli incassi relativi alla vittoria e, invece, ha dovuto ingoiare un altro boccone amaro.

Il patron è convinto che Garcia possa portare la stagione a termine almeno con gli obiettivi minimi: entrare nelle prime quattro accedendo così alla Super Champions e conquistare gli ottavi di finale”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Politano vicinissimo al rinnovo: ecco quando può arrivare la firma

UFFICIALE – Amir Rrahmani non convocato per Kosovo-Israele. Ci sarà per l’Empoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Villarreal, ufficiale l’esonero dell’allenatore