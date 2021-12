Salernitana – Lotito su tutte le furie: è pronto a fare causa alla Figc

Salernitana – Claudio Lotito su tutte le furie: è pronto ad azioni legali contro la Figc.

La Repubblica: “La Salernitana vive un vero e proprio contro alla rovescia, in attesa che qualcuno presenti, entro domani sera, la caparra del 5% del valore del club (circa 600mila euro) per dare via alla cessione. L’obiettivo è allungare i tempi concessi dalla Figc e guardare al futuro senza più il rischio di essere squalificati dalla Serie A.

Nel frattempo, però, Lotito è nervosissimo, dal momento in cui il 1° gennaio tornerebbe ad essere proprietario di una squadra senza campionato e con tanti costi a cui dover fare fronte. Il presidente della Lazio è pronto ad azioni legali nei confronti della Federcalcio”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Capuano: “Ridicolo che intervenga l’ASL su due contagiati all’estero”

Calciomercato – Il Napoli valuta Fazio della Roma, su indicazione di Spalletti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 30 Dicembre 2021 a cura di Artemis