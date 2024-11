La Gazzetta dello Sport – Conte lavora sulla testa dei giocatori da mesi: piedi ben saldi a terra

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul lavoro psicologico di Antonio Conte, con i calciatori del Napoli: “Conte sta lavorando sulla testa dei giocatori da mesi, facendo da pompiere quando l’entusiasmo dell’ambiente rischia di essere eccessivamente carico di aspettative e invitando tutti a pensare una partita alla volta.

Piedi ben saldi a terra, umiltà, voglia di sacrificarsi. Conte vuole che la squadra trasformi in valore questa ritrovata sinergia con la città. Il fortino azzurro è crollato per la prima volta in stagione: è stato un brutto pomeriggio, ma il campionato è ancora lungo. E di certo il suo Napoli avrà imparato un’altra lezione”.

