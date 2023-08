Corriere dello Sport – Senza l’addio di Zielinski, non si sblocca Gabri Veiga: ADL vuole i 30mln.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, l’arrivo di Gabri Veiga in Italia, è strettamente legato alla partenza di Piotr Zielinski. Il polacco, dunque, ha un ruolo importante in questa trattativa, anche perché nelle ultime ore sembrava vicinissimo al trasferimento all’Al-Ahli. Ad oggi l’offerta da parte del club saudita va concretizzata, ma il centrocampista non ha ancora deciso. Per Aurelio De Laurentiis i 30 milioni sono indispensabili, ma il giocatore, nonostante i 36 milioni sul piatto, è ancora tormentato. Per terminare la trattativa, il patron è in attesa dell’incartamento, in modo da poter concludere l’affare per il talento del Celta Vigo.

