Osimhen, si va verso l’archiviazione del caso plusvalenze

L’edizione odierna del quotidiano Repubblica ha riportato le ultime relative a Victor Osimhen ed al caso plusvalenze.

Il caso plusvalenze, che aveva coinvolto il Napoli per l’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen, sarebbe vicino all’archiviazione.

Ecco cosa riporta il quotidiano Repubblica in merito a ciò:

“I magistrati si preparano a tirare le conclusioni nell’inchiesta sulla compravendita che, nell’estate 2019, portò in maglia azzurra il futuro capocannoniere del campionato. L’indagine sul presunto falso in bilancio potrebbe andare a Roma per competenza. Un affare da 71 milioni e 250 mila euro, 50 dei quali pagati cash, che ha generato 19,9 milioni di plusvalenze sulle quali la Guardia di Finanza indaga da oltre un anno.”

