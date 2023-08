Tuttosport – Rinnovo Osimhen, ci siamo! C’è il sì del giocatore: offerta monstre di ADL.

Victor Osimhen si avvicina al rinnovo. Il Napoli ha le idee chiare e prosegue con il pressing per trattenere il bomber. Aurelio De Laurentiis per strappare il sì del nigeriano, ha proposto in rinnovo fino al 2027, mettendo sul tavolo un’offerta annua da 9 milioni a stagione, con bonus inclusi. I dialoghi degli ultimi giorni, con l’agente del giocatore, Roberto Calenda, sono stati positivi e sembrerebbe che per il rinnovo di Victor ci sia un moderato ottimismo.

