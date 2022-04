La Gazzetta dello Sport – Il Napoli al Maradona non si è dimostrato all’altezza delle proprie ambizioni.

Il quotidiano analizza l’andamento del Napoli nel campionato in corso:

“Anche contro Inter e Verona il Napoli non è riuscito ad andare oltre il pareggio. Così il bilancio casalingo si racchiude in appena 30 punti che scolorano nel raffronto con i 37 conquistati in trasferta. Un ruolino interno che non garantirebbe neanche un posto in Europa League.

Una media punti di 1,76 che in rapporto a quelle degli ultimi dieci campionati si salva solo nel faccia con quella di due anni fa: 1,74. Al Maradona il Napoli di Spalletti non si è dimostrato all’altezza delle proprie ambizioni. Cresciute sino al livello dello scudetto dopo lo strepitoso avvio: solo successi nelle prime otto giornate. La squadra arrembante e senza timori ammirata in trasferta si è sfaldata in casa. Difetti di personalità sempre più lampanti a reggere le aspettative da primato”.

